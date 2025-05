Panini Comics annonce deux nouveaux mensuels : Marvel World et Doom World pour novembre

Cela fait quelques mois maintenant que Doom règne sur l'univers Marvel et que MDCU-comics, fidèle à la cause du nouveau Sorcier Suprême, vous tient au courant de chacun de ses exploits que cela soit à travers notre dossier recap ou tout simplement au fil de nos lectures. Mais si l'event est déjà bien entamé du côté des Etats-Unis, Panini Comics, de son côté, n'avait pas encore communiqué sur la chose. Nous ignorions donc à quel moment l'event allait commencer à débarquer chez nous et, surtout, sous quel format.

Hier, l'éditeur a finalement pris la parole sur facebook à ce sujet. L'event fera ses premiers pas en France à partir de novembre à travers deux soft covers : Marvel World et Doom World : Le règne de Fatalis.

Pour ce qui est de Marvel World, cela sera tout simplement la suite de Marvel Comics sauf que l'éditeur va en profiter pour y ajouter l'event One World Under Doom. Voici la description proposée par Panini Comics :

Au sommaire des 176 pages de MARVEL WORLD ? Vous retrouverez Avengers et Immortal Thor mais aussi trois nouvelles séries ! Le nouveau titre Iron Man , la relance exceptionnelle d'AMAZING Spider-Man par Joe Kelly, John Romita JR et Pepe Larraz ainsi que, cerise verte sur le gâteau, la maxi série événement ONE WORLD UNDER DOOM de Ryan North & RB Silva.

Concernant Doom World : le règne de Fatalis, il va reprendre, comme son nom le sous-entend, les tie-ins de l'event One World Under Doom. Voici la description de Panini :

Et en face ? DOOM WORLD : LE RÈGNE DE FATALIS sera un mensuel de 144 pages avec les tie-ins à la saga : les super-"héros" avec SUPERIOR AVENGERS et DOOM'S DIVISION, les espions avec RED Hulk et THUNDERBOLTS ou la magie avec DR STRANGE et DOOM ACADEMY avec Ben Percy, Geoff Shaw, Carlos Magno, Lanzing & Kelly, Pasqual Ferry, etc.

Au final, Panini propose donc, à travers les deux softcovers, plus de 300 pages de comics tous les mois et dont le prix devrait tourner autour de 30 euros (au total, pas 30 euros chacun). A noter également que les éditions collectors seront cartonnées (et, cartonné et Collector obligent, avec un prix revu à la hausse, bien sûr).