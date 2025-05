Legion : Les mutants à la télé

Au-delà d’une série très bien ficelée et originale, Legion est également une adaptation de l’univers des mutants à la télé. Santé mentale, pouvoirs délirants et esthétique unique en son genre résume les trois saisons d’une série souvent survolée par les fans de comics. Un trip aux inspirations psychédéliques et aux rebondissements surprenants vous attend avec l’expérience télévisuelle qu’est Legion.

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity