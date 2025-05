James Tynion IV et Dani sur un titre Invisible Man pour la série Universal Monsters de Skybound

Après Dracula, la créature du lac noir, la créature de Frankenstein et la Momie

Excellente nouvelle pour les amateurs d'horreur et de comics puisque Skybound vient d'annoncer un nouveau projet dans sa collection Universal Monsters. Cette fois, c'est le personnage de l'Homme Invisible qui va être mis à l'honneur. Pour ce qui est de l'équipe créative, le titre marquera le retour de James Tynion IV du côté des monstres, lui qui avait déjà été au scénario de Dracula. Il sera accompagné par Dani au dessin.

A ce sujet, l'éditeur a déclaré :

L'équipe de rêve du cinéma d'horreur composée de James Tynion IV et DANI, accompagnée du coloriste Brad Simpson (The Amazing Spider-Man ), révèle leur vision pour l'un des monstres les plus intrigants de l'histoire du cinéma ! Cette nouvelle série ne manquera pas d'attirer les fans de longue date du film ainsi que de nouveaux fans pour plonger dans ce nouveau classique de l'horreur, avec des clins d'œil aux événements du film emblématique de Universal Pictures.

A côté de cela, le synopsis a également été dévoilé :

Jack Griffin a toujours été invisible aux yeux des personnes qui l'entourent — du moins dans son propre esprit. Mais lorsqu'une percée expérimentale ouvre la voie à la réalisation de ses rêves d'invisibilité, personne - pas même la femme qu'il aime - ne se mettra en travers de son chemin. Soyez témoin de la descente légendaire de Griffin dans la folie alors que son humanité s'efface et que le monstre en lui se révèle, ne laissant que… L'HOMME INVISIBLE !

Enfin, les covers ainsi que les premières planches ont été dévoilées. Vous les trouverez en fin de news. De mon côté, je vous mets juste ma cover "coup de coeur" ci-dessous :

Pour information, nous avions déjà réalisé une vidéo pour faire le point sur cette revisite des Universal Monsters. Vous la trouverez ci-dessous :

Pour rappel, les titres Dracula et l'étrange créature du lac noir vit toujours sont toujours disponibles. Si vous désirez vous les procurer (et soutenir MDCU par la même occasion), vous pouvez cliquer ici pour Dracula et ici pour la créature du lac.