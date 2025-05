Petite news rapide afin de signaler que le tournage de Supergirl: Woman of Tomorrow est à présent terminé. C'est sur les réseaux sociaux que James Gunn a confirmé l'information. Suite logique des évènements, le film passe donc dès à présent à l'étape de la post-production.

Pour rappel, le film est réalisé par Craig Gillespie et sera inspiré par Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King et Bilquis Evely. Le rôle titre est incarné par Milly Alcock. Le film est prévu pour le 24 juin 2026.