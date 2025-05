Cheetah et Cheshire vont voler la Justice League

DC a annoncé une nouvelle série intitulée Cheetah and Cheshire Rob the Justice League, soit "Cheetah et Cheshire cambriolent la Justice League". Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'équipe aux commandes. En effet, elle sera écrit par Greg Rucka (Gotham Central, Black Magick, Batwoman: Elegy) et dessinée par Nicola Scott (Wonder Woman Historia: The Amazons, Black Magick), deux noms souvent synonymes de qualité.

L'histoire suit les personnages de Cheetah et Cheshire alors qu'elles planifient et exécutent un audacieux cambriolage dans la Watchtower de la Justice League, soit l'installation la plus sécurisée de l'univers DC. La série sera limitée à 6 numéros, et Cheetah and Cheshire Rob the Justice League #1 sortira le 6 août, avec une couverture de Scott et des variantes par Gerald Parel et Lesley "Leirix" Li.