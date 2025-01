DC annonce le crossover We Are Yesterday par Mark Waid

La nouvelle ère DC All-In a débuté depuis quelques mois et c’est l’occasion pour l'arriver d'un premier crossover entre les titres Justice League Unlimited et Batman/Superman: World's Finest. Un crossover en six numéros entre le passé et le présent entièrement chapeauté par Mark Waid (Kingdom Come, Flash Chronicles) accompagné par plusieurs dessinateurs pour les différents chapitres du crossover. L’histoire s’étendra du mois d’avril à mai, avec les trois premiers chapitres pour le 16, 23 et 30 avril. Une couverture connectant chaque numéro sera réalisée par Dan Mora avec les trois premières couvertures déjà disponibles.

La première partie sera dans Batman/Superman: World's Finest #38 dessiné par Clayton Henry (Archer & Armstrong) où Batman et Superman vont affronter Gorilla Grodd. Cependant, il semble pouvoir voir le futur, et ce changement pourrait être lié à la mort de Darkseid.

La seconde partie sera Justice League Unlimited #6 avec Travis Moore (Wonder Woman Infinite) aux dessins. Alors que l’identité du culte Inferno est révélée, la Justice League fait face à la Legion of Doom originale (Lex Luthor, le Joker, Cheetah, Grodd, etc.). Cependant, le groupe semble différent de d'habitude et se bat avec un avantage secret.

Le troisième chapitre sera Batman/Superman: World’s Finest 2025 Annual, écrit par Mark Waid, Christopher Cantwell et Morgan Hampton et dessiné par Dan McDaid et Clayton Henry. L’annual révélera l’origine secrète de la Legion of Doom et de leur plan pour détruire Batman, Superman, et la Justice League. Ce numéro marquera aussi le début de la version World’s Finest de John Stewart.

Les couvertures variantes sont à retrouver ci-dessous :