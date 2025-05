Grant Gustin critique la série The Flash

Lorsqu'une série commence à compter de nombreux épisodes, il est difficile pour les producteurs et les scénaristes de conserver une qualité égale sur l'ensemble des saisons. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'elle compte une dizaine de saisons. La série The Flash et ses neufs saisons en ont fait les frais. Acclamée par la critique lors de la première saison, la série de la CW n'aura pas réussi à conserver son intérêt durant l'ensemble de sa diffusion. On peut même dire que les dernières saisons sont difficilement regardables avec, en tête, une saison 7 souvent considérée comme étant l'une des moins bonnes du Arrowverse.

Interviewé lors de la Liverpool Comic Con, Grant Gustin, qui tenait le rôle titre dans la série, a été interrogée sur cette fameuse saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'en était pas satisfait et ce, dès le début. Voici ce qu'il a déclaré :

J’ai vraiment eu du mal avec toute cette histoire des Forces, le fait de devoir les appeler “mes enfants” et qu’ils m’appellent “papa”. J’ai essayé de les en dissuader. J’en ai déjà parlé, mais c’était vraiment difficile à avaler et à rendre crédible.

L'acteur n'a pas manqué de revenir également sur le combat au sabre laser contre Godspeed :

J'étais du genre... on peut vraiment être capable de faire ça maintenant ? Vous êtes sérieux ?

Et la réponse était bien évidemment "oui". Ils étaient sérieux :

