Retour sur l'excellente série animée Green Lantern !

Green Lantern est un univers unique aux possibilités illimitées. Avoir une adaptation animée d'un tel univers tenait tout bonnement du rêve. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on sait que l'adaptation possède de nombreuses qualités ! Et pourtant, elle n'aura duré que le temps d'une saison, ne faisant, au final, que gratter la surface de l'univers des Green Lantern . Une série qui se sera définitivement arrêtée trop tôt. Laissez-nous vous expliquer pourquoi.

