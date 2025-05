Sean Gunn sera bien dans Superman

Si vous suivez le travail de James Gunn, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le réalisateur fait énormément appel à son frère, Sean Gunn. Après tout, ce dernier est intervenu dans la trilogie les Gardiens de la Galaxie et dans quelques opus Avengers pour incarner Kraglin Obfonteri en plus d'être la doublure de Rocket Raccoon. Idem du côté de DC Comics puisqu'il tenait le rôle de Weasel dans The Suicide Squad, un caméo en tant que Calendar Man avant de reprendre son rôle de Weasel et d'y ajouter celui de G.I. Robot dans Creature Commandos. Bref, vous l'aurez compris, Sean Gunn multiplie les rôles chez DC Comics. Pas mal lorsque l'on sait que James Gunn avait stipulé qu'il n'était pas possible de caster un acteur pour plusieurs rôles dans le DCU (comment ça, je chipote ?).

Tout ça pour dire que, visiblement, l'acteur sera également de la fête dans le film Superman. Voici ce qu'il a déclaré à DCFilmNews sur le sujet :

Récemment, j'ai demandé à James si je pouvais dire que j'étais das le film, et il était du genre, "tu peux dire que tu es dans le film, en quelque sorte". Donc voilà, je suis dans le nouveau Superman , en quelque sorte.

A présent, reste à savoir ce que veut dire le "en quelque sorte" exactement.

Pour rappel, l'acteur avait été confirmé par Deadline dans le rôle de Maxwell Lord, un super-vilain notamment connu pour intervenir dans l'univers de Wonder Woman et de la Justice League. Pourtant, nous ne savions pas encore dans quel projet il allait incarner le personnage. Visiblement, cela sera donc pour Superman (et peut-être plus si affinité avec le public ?)