Thunderbolts : Les premiers retours sont TRES positifs

Il est toujours bon de se faire son propre avis et il est peut-être un peu tôt pour Marvel pour crier victoire. Néanmoins, on se dirige tout de même vers la bonne direction, force est de constater que les premiers retours de Thunderbolts* sont très bons.

De manière générale, on parle d'un film "différent des autres films du MCU", qui n'a "pas peur de changer la formule des films de super-héros" (ndlr: cette idée de film qui change la donne revient souvent) et qui est, au final, "l'un des projets les plus fascinants du MCU de ces dernières années".

Pour ce qui est du casting, il y aurait une alchimie électrique entre les différents acteurs avec, notamment une Florence Pugh magistrale, un David Harbour très drôle et un Sebastian Stan qui crève l'écran.

Enfin, il est également conseillé de rester pour la ou les scènes post-générique.

En terme de côté négatif, certains mentionnent un film qui met un peu de temps à démarrer. Un point de vue partagé par plusieurs personnes mais sans pour autant être majoritaire.

Bref, des retours qui donnent l'eau à la bouche. A voir si les premiers jours d'exploitations refléteront ces premiers avis.