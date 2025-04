Un changement de nom pour Supergirl: Woman of Tomorrow ?

Après Jason Momoa, c'est au tour de l'acteur David Krumholtz, qui tient le rôle de Zor-El, le père de Supergirl dans Supergirl: Woman of Tomorrow, d'annoncer en avoir terminé avec le tournage du film.

Là où cela devient intéressant, c'est qu'il a partagé un logo du film lorsqu'il a annoncé la chose. Et bien qu'il ait indiqué que le logo n'était pas nécessairement le logo définitif, on notera la disparition de la mention "Woman of Tomorrow". De plus, dernièrement, James Gunn a multiplié les mentions au film "Supergirl" plutôt qu'au film "Supergirl: Woman of Tomorrow". Un autre indice qui pointe vers un changement de titre prochainement ? Nous le saurons bien assez tôt.

Pour rappel, pendant un bon moment, le prochain opus Superman portait le nom de Superman : Legacy avant de devenir Superman . Que le nom du film Supergirl soit également épuré n'est donc pas si étonnant.