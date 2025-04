Les X-Men pourraient porter leurs costumes emblématiques dans Avengers: Doomsday

C'est la rumeur du jour. Selon les dires, les X-Men pourraient apparaître dans Avengers: Doomsday vêtus de leurs costumes fidèles aux comics, marquant une première dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Cette décision, saluée par les passionnés, souligne la volonté de Marvel Studios de rendre hommage aux origines des mutants tout en les intégrant pleinement dans l'univers cinématographique.​

Depuis leurs débuts sur grand écran en 2000, les X-Men ont souvent été représentés dans des tenues sombres et uniformes, s'éloignant des designs colorés et distinctifs des bandes dessinées. Cette approche, bien que moderne, avait laissé certains fans nostalgiques des costumes originaux. Avec Avengers: Doomsday, Marvel Studios pourraient répondre à ces attentes en présentant des personnages tels que Cyclope, Wolverine et Tornade dans des tenues rappelant leurs apparitions classiques. ​

Le retour de plusieurs acteurs emblématiques des précédents films X-Men, comme James Marsden (Cyclope), Alan Cumming (Diablo) et Rebecca Romijn (Mystique), renforce cette volonté de continuité et de respect envers l'héritage des mutants. Le film, prévu pour mai 2026, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à intégrer les X-Men dans le MCU, en préparation de l'événement multiversel Secret Wars prévu pour 2027.

Cette initiative pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles intrigues et interactions entre les X-Men et les autres héros du MCU, offrant des perspectives narratives inédites. Les fans attendent avec impatience de découvrir comment ces personnages emblématiques seront intégrés dans les futures productions, espérant que cette fidélité aux comics se traduira par des histoires riches et captivantes.