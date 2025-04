Des couvertures pour le Superman de David Corenswet

Dans le cadre du Summer of Superman

Aujourd'hui, c'est le Superman Day, et DC Comics en profite pour révéler une série de couvertures alternatives dans le cadre du Summer of Superman , l'été de Superman . Les dessins montrent David Corenswet dans le costume du super-héros en attendant de le voir dans le prochain film Superman . Voici la liste des numéros concernés :

Supergirl #1 par Nicola Scott & Annette Kwok prévu pour le 14 mai

Superman Unlimited #1 par Jim Lee prévu pour le 21 mai

Action Comics #1087 par Dan Jurgens prévu pour le 11 juin

Krypto: The Last Dog of Krypton #1 par Dan Mora prévu pour le 18 juin

Superman #27 par Jerry Ordway prévu pour le 25 juin

Batman #161 par Jorge Jiménez prévu pour le 25 juin

Batman/Superman: World’s Finest #41 par Kevin Maguire prévu pour le 16 juillet

Justice League Unlimited #9 par Frank Quitely prévu pour le 23 juillet