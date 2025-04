Les versions Ultimate de Scarlet Witch et Quicksilver sont révélées

Marvel Comics a dévoilé les sollicitations de mois de juillet. Une mise à jour de l'éditeur qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur l'univers Ultimate. Une fois n'est pas coutume, il n'y a rien de bien extraordinaire, chaque série suivant tout simplement son petit bonhomme de chemin. Par contre, là où cela devient plus intéressant, c'est que la cover de The Ultimates #14 nous permet d'avoir un premier aperçu des jumeaux Maximoff, Wanda et Pietro .

La voici :

Pour ce qui est de leur rôle au sein du numéro, le synopsis est on ne peut plus clair :

LA Sorcière Rouge ET VIF-ARGENT VERSION ULTIMATE ! La prochaine mission des Ultimates ? Détruire l'un des bastions du Hellfire Club ! Mais une dangereuse paire de jumeaux complique les choses…

Sortie du numéro le 30 juillet.