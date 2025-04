Deux nouveaux posters pour Thunderbolts. Et comment dire...

Les mots me manquent

D'un côté, tu as les Etats-Unis qui fait tout pour proposer de manière à peu près correcte le prochain opus Marvel : Thunderbolts*. Et d'un autre côté, tu as la Thailande dont l'essentiel de l'équipe marketing était visiblement en vacances au moment de réaliser les posters du film.

Pourquoi présenter la chose ainsi ? Tout simplement parce que Marvel Thailand a dévoilé deux images afin de faire la promotion du film qui sortira dans moins d'un mois maintenant. Et le moins que l'on puisse, c'est que le résultat final est... discutable.

Les voici :

Pour rappel, vous trouverez notre avis sur le trailer de Thunderbolts* ci-dessous :

Sortie le 2 mai 2025.