Fantastic Four: First Steps : Première image officielle de Paul Walter Hauser en Mole Man

Tout d'abord, il a été annoncé que Paul Walter Hauser avait rejoint le casting de Fantastic Four: First Steps dans un rôle inconnu. Par la suite, des rumeurs ont fait mention que l'acteur allait, vraisemblablement, tenir le rôle du Mole Man (l'Homme-Taupe). Les rumeurs ont été indirectement confirmées suite au teasing du comics Fantastic Four: First Steps et dans lequel nous retrouvons un Homme-Taupe qui ressemble étrangement à Paul Walter Hauser.

Aujourd'hui, le tout est également confirmé du point de vue cinématographique puisque nous venons d'avoir une première image de l'acteur dans le rôle du super-vilain. La voici :

Plutôt ressemblant, pas vrai ?

