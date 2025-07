Daredevil: Born Again, Wilson Bethel tease un Bullseye différent pour la saison 2

Si vous êtes à jour dans la série TV Daredevil: Born Again, vous n'êtes pas sans savoir que le personnage de Benjamin "Dex" Pointdexter est toujours présent mais a clairement été mis de côté lors de cette première saison. Un choix pour le moins logique puisque d'un côté, son histoire n'était pas terminée mais d'un autre côté, il avait d'ores et déjà été le boss de la dernière saison de Daredevil version Netflix.

De là, on se doute bien que le personnage allait être de retour pour la saison 2 de Daredevil: Born Again. Et aujourd'hui, l'acteur Wilson Bethel nous en dit un peu plus à ce sujet. Selon lui, son personnage sera... différent. Voici ce qu'il a déclaré :

Le Dex de la saison 2 est un nouveau Dex. Un Dex que nous n'avons pas vraiment vu jusque-là. J'ai vraiment hâte que les gens le découvrent et je suis curieux de voir ce qu'ils vont en penser. Il y a certains éléments de lui dans cette saison, certains côtés de sa personnalité, que nous n'avons pas encore vu, et je suis ravi que les gens puissent les voir.

On notera que l'acteur s'est également exprimé quant à son retour au sein de l'univers Daredevil :

Lorsque c'est arrivé, recevoir ce coup de fil et avoir l'opportunité de revenir dans la série et de retrouver ce personnage, que j'ai tout bonnement adoré jouer, et que je trouve si amusant à jouer, c'était juste l'une des plus belles surprises de toute ma carrière. Nous venons tout juste de tourner la saison 2. J'ai eu tellement de choses à faire, des choses folles pour cette nouvelle saison. J'ai vraiment hâte que les fans le découvrent. J'espère que nous aurons plusieurs, sinon plus, années de superbes histoires en stock pour Bullseye et toute la team Daredevil. C'est un groupe tellement génial, tellement adorable sur cette série, devant et derrière la caméra. Je me sens honoré d'en faire partie.

De votre côté, qu'attendez-vous de ce personnage pour la nouvelle saison ?

