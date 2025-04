Une nouvelle équipe de super-vilains face aux Birds of Prey

La preview VO de Birds of Prey #20 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kelly Thompson et est dessiné par Sami Basri. Edité par DC Comics, il sort demain pour 3.99$.

PRÉSENTATION D’UNE TOUTE NOUVELLE ÉQUIPE DE MÉCHANTS ! Un braquage de minuit. Une scène de crime mise en scène. Et une toute nouvelle (ou est-ce toute ancienne ?) équipe de méchants émergeante avec ses vues directement sur les Birds of Prey. Vieilles rancunes, nouvelles fascinations, où tout cela va-t-il mener... et quel Bird sera le premier à tomber ?