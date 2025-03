Les premières estimations de Thunderbolts* au box office sont tombées

Captain America: Brave New World a beau être encore à l'affiche avec le succès mitigé qu'on lui connait, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se tourner vers l'avenir. Et ici, lorsque l'on parle d'avenir, on parle de Thunderbolts* dont la sortie est prévue le mois prochain.

Aujourd'hui, ce sont les premières estimations du film au box office qui sont tombées. Pour le moment, on parle d'un démarrage qui se situerait entre 67 et 82 millions de dollars sur le sol américain.

A noter néanmoins que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Déjà, parce qu'il s'agit encore une fois de simples prédictions mais, en plus, il s'agti de prédictions dévoilées un mois avant la sortie du film. Tout cela pour dire que les chiffres peuvent encore être affinés lors des prochaines semaines.

Pour rappel, le film sortira le 2 mai aux Etats-Unis.