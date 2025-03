Sir Michael Caine fait l'éloge de l'acteur Heath Ledger en Joker

L'acteur Sir Michael Caine a publié ses mémoires "Don't look back, you'll trip over". Un livre paru hier et dans lequel il est revenu, notamment, sur la prestation de l'acteur Heath Ledger en Joker .

Voici ce qu'il a déclaré :

C’était un gars adorable, très doux et sans prétention. Je me demandais comment il allait jouer le Joker , d’autant plus que la prestation de Jack Nicholson avait été si emblématique. Brillamment, Heath a intensifié le côté psychotique du personnage plutôt que d’opter pour des répliques. Son Joker était profondément, profondément déformé et endommagé, bien que vous ne sachiez jamais exactement pourquoi, ni ce qu’il cherche vraiment.

Comme Alfred le dit à Bruce : « Certains hommes veulent juste regarder le monde brûler ». Et c’était la version du personnage de Heath : le maquillage maculé, les cheveux bizarres, la voix étrange. C’était effrayant. La première fois que je l’ai vu en action, j’étais terrifié !

Lui et Christian [Bale] étaient de bons amis et s’amusaient toujours ensemble. Et puis il s’est transformé en ce monstre intrigant, conduisant une ville entière au chaos. Avec le recul, je pense que l’excellence de Heath nous a tous fait élever notre jeu. La bataille psychologique entre le Joker et Batman est complètement fascinante. Sont-ils identiques d’une manière ou d’une autre ? Qu’est-ce qui pousse un homme à faire le bien et l’autre à faire le mal ? Le Joker veut tourmenter Bruce en le convainquant qu’ils sont, tous les deux, de la même espèce.