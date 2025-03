Trailer de la saison 2 de The Walking Dead: Dead City

Maggie et Negan de retour

Dans la famille des spin-off The Walking Dead, nous demandons Dead City. Et cela tombe bien, AMC vient de dévoiler un trailer pour promouvoir la saison 2. L'occasion pour tous les amateurs de rôdeurs de revoir les personnages de Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Voici la vidéo :

La série reprendra aux Etats-Unis le 4 mai.

Pour rappel, le comics The Walking Dead est toujours disponible chez Delcourt. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à le commander en passant par ce lien puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".