Kevin Smith de retour chez marvel pour Giant-Size Amazing Spider-Man #1

Le réalisateur, scénariste, producteur, acteur, humoriste, podcaster et auteur de comics américain (yep, la liste est longue) Kevin Smith va revenir du côté de Marvel. Cette fois, il fera équipe avec Giuseppe Camuncoli sur le titre Giant-Size Amazing Spider-Man #1. Un titre sur lequel interviendront également Al Ewing (Venom), Chip Zdarsky (Peter Parker: The Spectacular Spider-Man ), Mark Buckingham (Peter Parker: Spider-Man), et Cafu (8 Deaths of Spider-Man ).

Pour rappel, Smith avait déjà travaillé pour l'écurie Marvel à partir de 2002 et ce, durant quelques années. Il est notamment intervenu sur l'univers de Daredevil .

Giant-Size Amazing Spider-Man #1 sortira le 11 juin.