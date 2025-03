Jenna Ortega a déjà tourné au sein du MCU et ce n'était pas dingue

S'il y a bien une jeune actrice que l'on voit partout et qui est à surveiller de près, c'est Jenna Ortega. L'actrice cartonne au cinéma et à la télévision avec des rôles dans la saga Scream, la série Wednesday mais aussi X ou Beetlejuice Beetlejuice pour ne citer qu'eux. Selon Deadline, son emploi du temps est tellement chargé que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle aurait dû abandonner son rôle dans Scream.

Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que lors d'un entretien avec ET, on lui a demandé si elle aimerait rejoindre le MCU. Et sa réponse est... surprenante. Voici ce qu'elle a déclaré :

J'ai déjà été dans un film du MCU. C'était l'un de mes tout premiers boulots. Ils ont retiré toutes mes répliques. Je suis dans Iron Man 3 le temps d'une petite seconde, je reprends le cadre... Et je suis la fille du vice-président. Ils ont même retiré mon nom. Mais je... j'en ai pris bonne note et je vais de l'avant.

Avec une telle déclaration, difficile de dire si elle va réapparaître au sein du MCU ou non. Par contre, on peut souligner que, visiblement, Jenna Ortega n'est pas du genre à avoir la mémoire courte.