[Sorties Comics] Vendredi 14 Mars

Urban Comics

Après que les pouvoirs de Beast Boy ont provoqué par inadvertance une épidémie dévastatrice, les Titans ont dû faire appel à tous les moyens possibles pour sauver l'humanité et leur ami. Malheureusement, le climat de peur et de paranoïa que la catastrophe a laissé dans son sillage ont fait d'eux les ennemis publics numéro un - et les premiers sur la liste des cibles d'Amanda Waller ! Pire encore, le sauvetage de Beast Boy pourrait bien avoir entraîné l'arrivée d'une menace plus grande encore, l'avènement de la Reine aux Ailes Noires...

Contenu vo : Titans #9-15

Prix : 18€