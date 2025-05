[Sorties Comics] Mercredi 07 Mai

Panini Comics



Joe Kelly, John Ostrander, Pete Woods, Walter McDaniel…



Deadpool mène la bataille de sa vie contre les Great Lake Avengers… non, à vrai dire, c'est surtout la bataille de leur vie… la dernière bataille de leur vie ? Ajax, T-Ray et Mary Typhoïde continuent à vouloir du mal à Wade Wilson tandis que Cyrène essaie de lui apporter un peu de tendresse.

(Contient les épisodes US Deadpool (1997) 12-20 et Annual '98, Baby's First Deadpool Book (1998) 1 et Heroes For Hire (1997) 10-11, précédemment publiés dans COLLECTION CARREFOUR : DEADPOOL 1 et 5, MARVEL SELECT : DEADPOOL 2-3 et MARVEL MONSTER : FEAR ITSELF)

Prix : 36€