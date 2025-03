Gemma Chan s'exprime sur un potentiel Eternals 2

Eternals n'a clairement pas été le plus grand succès de la team Marvel / Disney. Aussi, il est toujours difficile de se projeter et de savoir si oui ou non nous allons avoir droit à un deuxième opus.

De son côté, Kevin Feige a déclaré qu'il n'y avait pas de plans immédiats pour un deuxième film Eternals. Mais ça... c'était déjà l'an dernier. Est-ce qu'il y a du nouveau aujourd'hui ?

Cette fois, c'est Gemma Chan aka Sersi dans le premier opus qui répond à la question :

On ne sait jamais. Nous sommes souvent les dernières personnes au courant. Je ne sais pas, je garde espoir. J'ai l'impression que cette histoire n'est pas terminée et qu'il y a plus à raconter, on verra bien.

En somme, il y a toujours un gros point d'interrogation concernant le deuxième opus.