Superman : Warner Bros contre la famille Shuster, chapitre 98

Eh non, ce n'est pas encore fini !

Si vous êtes du genre à vous intéresser à l'envers du décor de la BD américaine, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que l'histoire entre Jerry Siegel, Joe Shuster et DC Comics s'est mal terminée avec, les deux premiers, tentant de faire valoir leurs droits sur le personnage de Superman auprès du troisième. Ce qui est peut-être un petit moins connu, c'est que cette histoire n'est pas encore terminée !

En effet, les héritiers de Joe Shuster continuent encore de monter au créneau pour tenter de faire valoir leurs droits auprès sur la propriété de celui que l'on considère comme étant le premier super-héros moderne.

Le nouvel angle d'attaque de ces derniers ? La géographie. Selon l'avocat qui les représente, les droits de Superman restent la propriété du groupe Warner Bros... pour ce qui est des Etats-Unis. Autrement dit, ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Ainsi, les plaignants avancent l'idée selon laquelle le personnage leur appartient dans tous les territoires qui appliquent le droit britannique (nous parlons donc du Commonwealth mais pas uniquement). Pourquoi ? Parce que selon le droit britannique, les droits autour des oeuvres créées reviennent automatiquement aux héritiers vingt-cinq ans après la mort du créateur. Joe Shuster étant mort en 1992, selon les plaignants, ils devraient posséder les droits sur le personnage dans les territoires associés au droit britannique (et malgré les apparences, suite à la colonisation... il y en a pas mal !). De plus, le personnage a beau avoir été créé aux Etats-Unis, Joe Shuster est canadien et le Canada fait partie de cette liste de pays dépendant du droit britannique.

De son côté, pour les avocats de la Warner Bros, la chose est claire. Le traitement du personnage concerne la Justice américaine et donc, devrait être statué aux Etats-Unis. La société a également rappelé que la soeur de Joe Shuster, Jean Shuster, avait cédé les droits définitifs du personnage en échange d'une rente régulière. Un accord qui englobait, bien évidemment, toute la planète et pas uniquement le pays de l'oncle Sam selon la Warner Bros.

De ce fait, Warner Bros demande à ce que la plainte soit rejetée. Bien sûr, si la demande est rejetée, il faudra que tous les acteurs de l'affaire se retrouvent au tribunal. A l'inverse, si la famille de Shuster arrive à ses fins, cela mettra un sérieux coup de frein à l'exploitation du personnage dans une partie du monde.