Un meilleur aperçu du costume de Daredevil: Born Again

Les deux premiers épisodes de Daredevil: Born Again ont été diffusés. Nous pouvons donc voir d'un peu plus près le costume de Daredevil... plus ou moins... En effet, entre les mouvements rapides du personnage et le fait qu'il ne soit pas du genre à se déplacer dans les endroits extrêmement lumineux, il est assez difficile de se faire un véritable avis sur le costume de Daredevil version Disney. Pas de panique, Marvel a la solution. En effet, l'éditeur a dévoilé deux Marvel Television variant covers. Une pour son Daredevil #20, réalisée par Ryan Meinerding et une seconde pour Daredevil #21, réalisée par Jackson Sze. Et s'il ne s'agit pas vraiment de Charlie Cox dans son costume face à Vincent d'Onofrio en Wilson Fisk, les deux dessins restent suffisamment bien réalisés pour voir tous les détails dudit costume.

Les voici :

Alors, qu'en pensez-vous ? Le personnage a fait du chemin depuis son tout premier costume, pas vrai ?

Les numéros sortiront, respectivement, le 9 avril et le 7 mai.