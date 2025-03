Captain America: Brave New World, les concept art montrent l'autre Serpent Society

Comme vous le savez sans doute, le petit dernier de l'écurie Marvel / Disney est passé par la très classique phase de reshoots. Une phase qui, selon les dires, aurait pas mal touché l'incarnation du Serpent Society dans le film. Ainsi, le personnage de Sidewinter tenu par Giancarlo Esposito aurait été ajouté durant ladite phase de reshoots et, à l'inverse, des personnages annoncés comme Diamondback, Cobra, Mamba et Constrictor ne sont finalement pas apparus dans le film. Même chose du côté de l'ami Seth Rollins qui devait apparaître dans le film et qui, finalement, a été coupé au montage (mais il aura l'occasion de passer ses nerfs sur CM Punk lors du prochain Raw dans un Steel Cage match, alors ça va).

Avec ces changements, les plus curieux d'entre vous se demandent peut-être à quoi devait ressembler la Serpent Society à l'origine ? Eh bien sachez que nous avons peut-être la réponse ! En effet, des concept art du film ont été dévoilés et ceux-ci mettent justement en avant le groupe de super-vilains. Voici les images :

