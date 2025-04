Captain America: Brave New World : image du Leader avant CGI et concept art Red Hulk Vs Maison Blanche

MAJ du 25/04 :

Il y a peu, nous vous dévoilions une vidéo montrant le personnage du Leader avant les CGI. Aujourd'hui, ce sont des visuels du personnage qui n'ont pas été retenus qui ont été dévoilés. Vous en trouverez deux exemplaires ci-dessous et la totalité ici.

- - -

Fan de Captain America: Brave New World ? Déprimé de ne plus voir de news à propos du film ? Rassurez-vous ! Voici une nouvelle vague d'images rien que pour vous.

Tout d'abord, sachez que de nouvelles images du Leader ont été dévoilées. Et là où cela devient intéressant, c'est qu'il s'agit d'images behind the scene et donc avant que la CGI ne passe par là.

Voici la vidéo :

Enfin, de nouveaux concept arts ont été dévoilés. Au nombre de trois, elles nous permettent de voir notre ami Harrison Ford en Red Hulk en train d'éclater la maison blanche. Réalisées par Sam Balzer, le "Art Director" de Weta FX, vous les trouverez ci-dessous :