Magic the Gathering x Spider-Man : Pas de decks Commander mais des Welcome Decks

Si vous avez joué par le passé au jeu de cartes Magic, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant tout, le type de jeu le plus joué n'est plus le Modern mais le Commander. A ce titre, il y a pas mal de cartes qui sont éditées en sachant très bien qu'elles ne présentent un réel intérêt que pour le Commander. Il y a même des packs Commander qui sont fréquemment proposées lors des différentes sorties. Sauf pour Spider-Man !

En effet, il semblerait qu'Hasbro préfère changer de stratégie pour Magic the Gathering x Spider-Man . Ainsi, plus de decks Commander. A la place, nous avons des Welcome Decks. Comme son nom l'indique, il s'agit de cinq decks (un par couleur) et dont le public ciblé est, essentiellement, le joueur débutant (un peu comme le petit paquet de cartes thématique que les vendeurs donnaient aux tout nouveaux joueurs à une époque).

A noter également que l'expression "un deck par couleur" est un peu exagérée. Il s'agit en réalité d'un demi-deck monochrome de 30 cartes de la couleur choisie complétée par un autre demi-deck "au hasard" de 30 cartes. 30 + 30 = 60, vous êtes bons !