The Boys : Jared Padalecki et Misha Collins (Supernatural) rejoignent la saison 5

Supernatural avait tiré sa révérence en 2020 après 15 ans de bons et loyaux services mais les trois acteurs principaux vont finalement se retrouver dans la série The Boys. En effet, il a été annoncé que Jared Padalecki et Misha Collins avaient rejoint le casting de la saison 5. Concernant le troisième, Jensen Ackles, il tient déjà le rôle du Soldier Boy et ce depuis la saison 3.

Ajoutez à cela les acteurs Jeffrey Dean Morgan et Jim Beaver qui sont déjà intervenus dans la série The Boys et vous avez une véritable réunion des anciens acteurs de la série Supernatural. Une coïncidence ? Bien sûr que non. Eric Kripke, le créateur de The Boys était déjà le créateur de Supernatural. Autant dire qu'il connait donc très bien les acteurs sélectionnés ainsi que les capacités de chacun.