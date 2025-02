Trois nouvelles séries animées DC : Starfire, Super Powers et My Adventures with Green Lantern

C'est une bien belle annonce pour les amateurs de séries animées. DC Comics a annoncé il y a peu la mise en chantier de pas moins de trois séries animées : Starfire!, DC Super Powers et My adventures with Green Lantern .

Pour ce qui est de Starfire !, nous suivrons, bien évidemment, Koriand'R depuis ses origines jusqu'à l'exploration de l'espace par ses soins à la suite de la découverte d'un vaisseau spatial. Mais cette fois, pas de Teen Titans à ses côtés mais d'autres personnages tels que Crush (la fille de Lobo ), Fern et Amethyst (une princesse venue du monde magique de Gemworld). Voici un petit synopsis :

Ensemble, elles vont découvrir les coins les plus reculés du DC Universe, sauver des dauphins spatiaux, surfer sur des nébuleuses en technicolor et s'aventurer dans l'inconnu.

Concernant DC Super Powers, il s'agit d'un projet un peu différent. Cette fois, nous suivrons une école de super-héros (la Alliance School for Heroes) et plus particulièrement les écoliers Lightning, Flash, Plastic Man, Aquagirl, Green Lantern et Terra. Là-bas, ils devront apprendre à maîtriser et à développer leurs pouvoirs, encadrés par leur principal, Martian Manhunter, dans l'espoir de devenir la nouvelle génération de défenseurs de la Terre.

Enfin, dernier projet, My Adventures with Green Lantern mettra en avant Jessica Cruz dont la vie a été chamboulée lorsqu'elle reçoit un anneau de pouvoir tombé du ciel et qui la choisit en tant que son champion. Et les choses empirent lorsque des restes de l'ancienne guerre des Lanterns arrivent sur Terre aux côtés de leurs ennemis extra-terrestres.

Alors, motivés ? Laquelle de ces séries vous inspire le plus ?