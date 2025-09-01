[Preview VO] Batman #1 par Matt Fraction et Jorge Jimenez

  1. Accueil
On en a parlé plus d'une fois, on a spéculé sur la date de sortie, on a dévoilé plusieurs images mais là, ça y est. La preview de Batman #1 a enfin été dévoilée. Le numéro est écrit par Matt Fraction et dessiné Jorge Jimenez. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 3 septembre pour 4.99$.

Un nouveau jour s'ouvre pour le Chevalier Noir Détective : le scénariste Matt Fraction (Hawkeye, Superman’s Pal Jimmy Olsen), lauréat d'un Eisner Award, s'associe au dessinateur vedette Jorge Jiménez (Batman, Summer of Superman Special) pour une nouvelle ère inoubliable de Batman ! Le meilleur super-héros des comics reçoit un tout nouveau numéro pour inaugurer cette nouvelle ère qui mettra Batman et Bruce Wayne à rude épreuve !

 

 

 

 

 

