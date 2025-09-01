Il va être difficile d'intégrer The Authority et Static Shock au DCU selon James Gunn

Cela fait un moment maintenant que l'on parle d'un film The Authority lié au DCU. Il y a peu, le co-président de DC Studios a échangé avec The New Blerd Order sur le sujet. Selon James Gunn, il sera difficile d'intégrer The Authority et Static Shock au DCU. Voici ce qu'il a déclaré :

Pour Static Shock, tout est une question d'intégration avec le DC Universe, parce que ce n'est pas un personnage qui, traditionnellement, fait partie du DC Universe. C'est un peu comme The Authority. The Authority a été un petit défi tout simplement parce que les intégrer au DCU a été une chose difficile à faire, et la même chose est vraie pour le Static Shock. Heureusement, nous allons trouver un moyen de le faire.

Comme vous pouvez le constater, le réalisateur finit tout de même par une note positive. Reste à savoir maintenant combien de temps est-ce qu'il leur faudra pour trouver le "moyen de le faire".