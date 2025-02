Résumé des annonces Urban Comics pour juillet 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour mai, juin & juillet 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on termine par le mois de juillet. Un mois avec des récits complets de DC Comics, la nouvelle série GI Joe et Rook Exodus.

4 juillet :

- Batman Silence (Edition 2025) par Jeph Loeb & Jim Lee pour 36 €. Contenu VO : Batman: Hush 20th Anniversary edition.

SYNOPSIS : Batman se retrouve assailli par tous ses ennemis, lorsqu'un mystérieux personnage qui dissimule son visage sous des bandelettes apparaît. Son nom ? Silence. Son but ? Harceler le justicier jusqu'à lui faire perdre raison. Catwoman saura-t-elle lui apporter l'aide et le réconfort dont il a cruellement besoin ?

- Batman Silence 2 #158 Jeph Loeb & Jim Lee pour 5.9 €. Contenu VO : Batman #158.

SYNOPSIS : 20 ans après Batman Silence, Silence revient pour se venger de la Bat-Famille !

- G.I. JOE tome 1 par Joshua Williamson & Tom Reilly pour 18 €, avec une couverture variante pour 20 €. Contenu VO : G.I. Joe #1-6.

SYNOPSIS : Suite à l'arrivée des Autobots et des Decepticons sur Terre, la mystérieuse organisation Cobra monte en puissance et inquiète les autorités. Conrad Hauser, nom de code : Duke, dirige une équipe de forces spéciales connue sous le nom de G.I. Joe pour tenter d’endiguer la menace... mais face à l’énigmatique Cobra Commander qui s’apprête à libérer le pouvoir de l’Energon sur le monde, qui peut bien faire un escadron de gros bras nouvellement formé ?

- Rook Exodus tome 1 par Geoff Johns & Jason Fabok pour 25 €, avec une version noir & blanc pour 29 €. Contenu VO : ROOK EXODUS #1-6.

SYNOPSIS : Au 24e siècle, Rook est un homme piégé sur une planète artificielle qui a sombré dans le chaos. Sa population animale, autrefois contrôlée par les autorités, est désormais régulée par des hors-la-loi. Les plus riches se sont échappés tandis que les autres doivent chercher un moyen de fuir. Mais Rook s'interroge : Ce monde vaut-il la peine qu'on se batte pour lui ?

- Transformers tome 3 par Daniel Warren Johnson & Jorge Corona pour 18 €, avec une couverture variante pour 20 €. Contenu VO : Transformers #13-18.

SYNOPSIS : Après les terribles événements des tomes précédents, la Terre et ses protecteurs mécaniques, les Autobots, pansent leurs blessures. De leur côté, les Decepticons préparent un plan plus diabolique que jamais maintenant que Starscream est hors d’état de nuire… Mais peut-on se débarrasser aussi facilement du digne successeur de Megatron ? Robert KIRKMAN et sa maison d’édition Skybound créent un précédent historique en choisissant Urban Comics comme partenaire de leur nouvel univers partagé : l’Energon Universe ! Avec la création de cet univers, le scénariste réalise un rêve d’enfant : créer un univers partagé cohérent et (enfin) passionnant entre Transformers et G.I. Joe, ses deux licences de jouets préférées.

11 juillet :

- 100 Bullets Intégrale Volume 3 (Format Urban) par Brian Azzarello & Eduardo Risso pour 45 €. Contenu VO : 100 Bullets #37-58.

SYNOPSIS : Dizzie, Cole, Benito, Lono, Graves, Wylie... Six vies entremêlées dans une toile d'embrouilles, de complots et de meurtres. Six marionnettes contrôlées par la Main du Destin. Mais qui sait si celle-ci n'appartient pas, comme tout chose, au Trust ?

- Final Night (1997) par Karl Kesel & Stuart IMMONEN pour 17 €. Contenu VO : The Final Night #1-4 + Parallax: Emerald Night #1 + Green Lantern (1990) #81.

SYNOPSIS : Lorsqu'une entité cosmique éteint le Soleil, plongeant la Terre dans une nuit glaciale et apocalyptique, les plus grands héros de la Justice League se heurtent à une menace contre laquelle ni la force ni le courage ne suffisent. Alors que l'espoir s'éteint avec la lumière, un homme brisé, Hal Jordan, voit dans ce chaos l'occasion de racheter ses fautes passées.

- Green Lantern Renaissance (2004) par Geoff Johns, Ethan Van Sciver, Ivan Reis & Carlos Pacheco pour 40 €. Contenu VO : Green Lantern Rebirth #1-6, Green Lantern #1-13, Green Lantern Secret Files Origins 2005.

SYNOPSIS : Après des années d'errance, le capitaine de l'US Air Force, Hal Jordan, reprend son rôle de Green Lantern , justicier intergalactique. Il est temps pour lui de renouer avec son entourage. Et si certains héros, comme Green Arrow , apprécient de le retrouver, d'autres, comme Batman , restent méfiants vis-à-vis de cette forte tête, d'autant qu'entre-temps, les pires ennemis de Green Lantern sortent de l'ombre : les Traqueurs, Hector Hammond, le Requin, ou l'effroyable Black Hand .

- Jenny Sparks par Tom King & Jeffrey Spokes pour 22 €. Contenu VO : Jenny Sparks #1-7.

SYNOPSIS : Qu'est-ce que quatre étrangers peuvent bien avoir à voir avec le destin du monde ? Alors que Captain Atom , héros de longue date de DC, devient hors-la-loi et menace de détruire la planète qu'il avait juré de protéger, une seule personne semble pouvoir l'arrêter : Jenny Sparks, leader de The Authority, chargée de maintenir tous les héros dans le droit chemin, quel qu'en soit le prix. Sans hésiter, l'esprit du 20e siècle fonce au combat et n'abandonnera pas tant que le travail ne sera pas terminé…

- Fluff Fairyland ! tome 4 par Skottie Young & Brett BEAN pour 18 €. Contenu VO : I Hate Fairyland #16-20.

SYNOPSIS : En sauvant les habitants de Fairyland d'une terrible et incontrôlable infestation de monstres, Gert est passée de la terreur à abattre à une héroïne célébrée par tout le monde. Bon, c'est vrai... peut-être pas tout le monde. Car dans les profondeurs de l'Enfer, un Ancien rival rassemble une armée de morts pour en finir avec elle, et personne au pays des fées ne sera à l'abri.

- Robin – The Boy Wonder par Juni BA pour 20 €, avec une couverture variante édition spéciale Comic Shops Assemble pour 22 €. Contenu VO : The Boy Wonder #1-5.