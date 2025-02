Photo de tournage sanglante pour la saison 5 de The Boys

Red est toujours le New Black pour The Boys

Le tournage de la saison 5 de la série TV The Boys est toujours en cours. Comment nous le savons ? Déjà parce qu'il n'a pas encore été annoncé que le tournage était terminé (logique...) mais aussi parce que l'acteur Jack Quaid aka Hughie Campbell dans la série vient de dévoiler une image du tournage. Une image qui est on ne peut plus dans le ton de la série puisque nous y voyons ledit acteur recouvert de sang.

Voici l'image :

Pour rappel, la saison 5 n'a pas encore de date de diffusion.