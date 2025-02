Your friendly neighborhood Spider-Man : une affiche pour teaser le grand final

Observée dans un premier temps comme étant une bête curieuse, la série animée Your friendly neighborhood Spider-Man (ou Votre fidèle serviteur Spider-Man en VF) a finalement su convaincre bon nombre de fans grâce à une animation qui possède plus de qualités qu'il n'y parait et une approche scénaristique pour le moins inédite pour du Spider-Man. A tel point que, finalement, les huit premiers épisodes sont passés comme une lettre à la poste. Et à présent, il est temps de se préparer pour le grand final qui débarquera dès demain. Et c'est justement pour se préparer à ce grand final qu'un nouveau poster a été dévoilé. Et, comme vous allez pouvoir le constater, il semble annoncer un changement de taille en terme de costume, voyez plutôt :

Pour info, le secteur 2814 fera la critique de l'ensemble de la première saison dès le lendemain soit le jeudi 20 février. Pour les intéressés, cela se passera à partir de 20h par ici.