Captain America : Brave New World, le budget et le minimum à atteindre se dévoilent

S'il y a bien quelque chose qui parle dans notre monde et encore plus du point de vue des grosses sociétés telles que Marvel / Disney, ce sont les chiffres. Alors qu'en est-il du dernier long métrage du MCU ? Combien a-t-il coûté ? Combien doit-il rapporter ? Eh bien sachez que les estimations sont finalement tombées. Nous pouvons donc faire un point sur le "but à atteindre".

Concernant le budget initial de Captain America : Brave New World, il a été estimé entre 180 et 190 millions de dollars soit moins que la plupart des films Marvel. En ajoutant les coûts de la phase classique des reshoots ainsi que les coûts liés au marketing, le film aurait coûté à Marvel 300 millions de dollars environ.

En sachant cela, combien faut-il pour que Marvel fasse des bénéfices ? Eh bien selon les toutes dernières estimations, le film devra atteindre 425 millions de dollars pour atteindre le fameux seuil de rentabilité.

Pour le moment tout porte à croire que le film devrait atteindre le seuil en question notamment grâce à un solide premier week-end à 200 millions de dollars à travers le globe. Mais bien sûr, seul le temps nous le dira. Après tout, les critiques restent mitigées. Il est donc tout-à-fait possible que le bouche à oreille soit un frein à la progression du film.