Clayface : Aucun acteur n'a été approché pour le moment

MAJ du 28/02 :

James Gunn vient de prendre la parole afin d'expliquer où en était la recherche d'acteur pour le film Clayface . Et la réponse est simple, elle est au point mort :

Comme nous l'avons confirmé l'autre jour, nous sommes sur le point de finaliser le deal avec James pour réaliser le film. Et puisque nous n'avons pas encore de directeur, nous n'avons même pas commencé l'étape du casting. Daniel est génial mais nous n'avons certainement pas discuté avec lui et nous ne l'avons pas envisagé pour le rôle. Donc, c'est 100% faux.

Une déclaration qui fait d'une pierre deux coups : on parle du casting et on met fin à une rumeur.

- - -

MAJ du 26/02 :

Il s'agissait, jusque-là, d'une forte probabilité mais c'est à présent officiel : Clayface sera Rated-R. C'est lors d'un entretien avec Cinema Blend que James Gunn a confirmé la chose.

Dans un tout autre registre, il se dit aussi que Daniel Radcliffe, l'ancienne star de la saga Harry Potter, serait l'un des deux acteurs en lice pour dégoter le rôle de Basil Marko soit le rôle titre : Clayface. Par contre, dans le cas de Radcliffe, il ne s'agit que d'une simple rumeur.



- - -

MAJ du 21/02 :

Selon THR, le réalisateur du long métrage Clayface a finalement été trouvé. Il s'agit donc de James Watkins qui aurait finalement obtenu le poste après une rencontre finale avec le co-CEO de DC, James Gunn, pas plus tard qu'hier.

Pour rappel, pour le moment, il n'y a que peu d'informations qui sont tombées sur le film. Il sera tourné, on se rapprocherait plus d'un film d'horreur qu'autre chose mais pour le reste... mystère !

- - -

Selon Deadline, le long métrage Clayface continue d'avancer. En effet, les studios DC / Warner Bros seraient sur le point de trouver leur réalisateur. Plus précisément, ils ne seraient plus que deux en lice : Jeff Wadlow, à qui nous devons les films Action ou vérité ou encore Kick-Ass 2 et James Watkins, à qui nous devons Speak no evil et l'excellent Eden Lake.

Clayface sort aux Etats-Unis le 11 septembre 2026.