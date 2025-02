Une nouvelle série Vision & Scarlet Witch pour les 50 ans de mariage

Le couple composé de Vision et Scarlet Witch ... what else ? Visiblement, Marvel ne l'a pas oublié puisque l'éditeur désire mettre en avant le fait que le mariage de Vision et Scarlet Witch , c'était il y a 50 ans dans Giant-Size Avengers #4. Pour cela, les deux personnages se réuniront une fois encore dans la mini-série limitée The Vision & the Scarlet Witch .

C'est Steve Orlando, le scénariste de la série actuelle Scarlet Witch, qui sera à l'écriture tandis que Lorenzo Tammetta et Jacopo Camagni seront au dessin.

La série sera composée de cinq numéros.