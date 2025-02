[Review VF] Fire Power tome 6

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 6 de Fire Power, écrit par Robert Kirkman, et dessiné par Chris Samnee. Il est sorti le 5 février au prix de 18,50€.

Robert Kirkman et Chris Samnee nous offrent ici la conclusion de leur saga enflammée !

D'abord, Owen Johnson apprit à maîtriser la puissance de feu... Ensuite, ce furent au tour de ses enfants. Est-ce que cela serait finalement une affaire de famille , ou bien Owen peut-il transmettre ses connaissances et former les autres à utiliser ce pouvoir ? Cependant, après avoir appris que Wei Lun a tué ses parents, Owen ne peut pas laisser le passé de côté...

Fire Power atteint sa conclusion, et termine ainsi les séries de Robert Kirkman, pleinement engagé désormais dans son univers Energon. Dans le tome précédent, l’attaque contre le dragon a été un échec, et la créature s’attaque désormais à Chicago. Owen, avec sa famille et ses alliés, s'entraîne pour un nouvel affrontement. Le début de ce tome 6 ne chamboule pas la recette. Même la révélation sur l’assassin des parents d’Owen n’a pas vraiment d’impact sur la continuité de l’histoire.

Malgré le peu de rebondissement du début, la lecture n’ennuie jamais. C’est principalement dû à deux points. D’abord, les dialogues bien écrits de Kirkman, dont la lecture est naturelle. C’est de toute façon sa grande force sur ses séries. Et ensuite, les dessins restent l’atout majeur de Fire Power. Samnee fait des merveilles. La mise en scène est digne d’un bon blockbuster ciné, et donne une ambiance terrible. Du coup, même si le scénario est calme, la lecture est plaisante.

Le combat final arrive alors, et étonnamment, la majeure partie est évitée. La narration se fait par le fils d’Owen, avec des vignettes montrant ce qu’il raconte. Il n’y a donc aucun storytelling, ce sont juste une succession de diapositives. C’est assez décevant, mais heureusement, pour la conclusion, et les derniers combats, la narration redevient plus classique.

Ce n’est pas la première série que Kirkman conclut, et rien à dire, c’est solide. Si vous avez aimé jusque-là, vous aimerez la conclusion. L’auteur a prévu quelques révélations qui permettent de mettre un beau point final à cette série, notamment en nuançant la position des méchants. Au final, Fire Power a été une série très agréable à lire, surtout pour les dessins de Samnee, mais qui aurait gagné à être un peu plus surprenante.