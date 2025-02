Replay du twitch du Jeudi 06/02 : L'actu de janvier, Captain America, Fantastic Four: First Step et bien plus

Bonsoir à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, Vous trouverez l'intégralité du live ici.

Et pour ceux qui ne sont intéressés que par un sujet précis, voici les liens des différentes parties :

Notre analyse du trailer de Fantastic Four: First Steps :

Captain America dans le MCU :

Dernières lectures :

Les actus comics #1 :

Pour rappel, les lives Twitch, c'est chaque jeudi à 20h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/

- - -

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour commencer ce nouveau live, nous ferons une petite analyse des news du mois de janvier qui nous ont marqué. Nous parlerons Hi Comics, Neil Gaiman, Sony et bien plus encore. Ensuite, nous vous présenterons nos dernières lectures. L'occasion pour nous d'aborder Dracula, Absolute Power, les Tortues Ninja, Aucune tombe assez profonde, entre autre. Après cela, nous passerons au gros morceau de la soirée puisque nous allons revenir, sortie de Captain America oblige, nous allons revenir sur le personnage tenu par Chris Evans au sein du MCU. Enfin, nous terminerons par l'analyse du premier trailer de Fantastic Four: First Step.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/secteur_2814, bonne journée à tous !

