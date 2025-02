La 52émé édition du Festival International de la Bande Dessinée est terminée. Cette édition a été riche en événements, notamment pour les comics. L’un des moments les plus importants a été l’ouverture de l’exposition Superman, le héros aux mille et une vies. Une occasion que MDCU ne pouvait pas manquer après avoir visité l’exposition Super-héros & Cie. L'art des comics Marvel de faire un retour sur cet événement. La visite a été faite par deux staffeurs du site : Uraphire et Adrien.

L’exposition se situe au Vaisseau Moebius en face du musée de la BD, de l'autre côté de la Charente. Le commissaire de l’exposition est Yann Graf, traducteur et Ancien éditeur chez Urban Comics. La scénographie de l’exposition est gérée par le Studio Golem. (Ils se sont notamment occupés des expositions sur Batman et Walking Dead)

On a au moins 7 salles où chacune se concentre sur un aspect de la mythologie de Superman. Il y a une très bonne scénographie, bien organisée et ludique qui donne envie de découvrir les détails de chaque pièce. Certains objets iconiques reproduis sont plutôt impressionnants pour leur échelle, c'est le cas du globe du Daily Planet.



L’organisation des salles est bien pensée, on commence par Krypton en revenant sur les parents originaux de Superman et la mythologie de Krypton . Cette première salle donne le ton de l’exposition. Chaque salle est adaptée à l’ambiance du thème, remplie d’objets iconiques à l’univers de Superman et d’explications revenant sur les différents éléments de Krypton et leur évolution faites par les auteurs. On s'attaque ensuite à la ferme des Kent et Smallville. Suivi d'une salle impressionnante sur le Daily Planet et l'entourage de Clark Kent avec des fausses pages titres sur les murs. La salle suivante se concentre sur Lex Luthor et les méchants de Superman . La pièce qui suit qu'on abordera plus se termine par une salle consacrée à la Forteresse de Solitude .

Dans les surprises de cette exposition, c'est la place importante accordée à la mort de Superman et son impact dans une salle, partagé par une petite section sur les versions parallèles de l’homme d’acier.

Autre surprise, il n’y a aucune mise en avant des adaptations cinématographiques ou d'autres médias. C’est vraiment l’univers comics qui est au cœur de l’exposition, c’est renforcé par un certain nombre de planches originales accompagnées de petits commentaires pour contextualiser les pages. On aurait préféré que ces planches soient plus nombreuses. Cette exposition rappelle celle de Batman faite il y a quelques années : une scénographie spectaculaire, mais on aurait aimé plus de dessins originaux.

La seule exception est une petite salle réservée au dessin animé Superman : l’ange de Metropolis revenant sur sa genèse et ses apports aux comics. On a aussi la diffusion du premier épisode en boucle.

Pour ceux qui connaissent peu l’univers de Superman c’est l’exposition idéale pour en connaître ses aspects les plus importants. C’est surtout l’aspect humain du personnage qui est le plus mis en avant, et l’environnement qui l’entoure. À titre d’exemple, on n’a pas de salle dédiée à la Super-Family.

Autre chose appréciable, dans l'exposition, on a des panneaux qui reviennent sur un duo d’auteurs et dessinateur important aux comics de Superman avec une petite biographie sur leurs titres les plus marquants.

Si vous n’avez pas pu aller visiter l’exposition lors du festival d’Angoulême. L’exposition va se prolonger jusqu'au 9 mars. Puis sera déplacé à Lyon en avril.