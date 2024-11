L'exposition Super-héros & Cie. L'art des comics Marvel à Angoulême

Angoulême, l’étonnante capitale de la bande dessinée en France, propose régulièrement des expositions durant son festival international. Cependant, la ville possède un lieu permanent, appelé la cité internationale de la bande dessinée et de l’image, dédié à ce genre d’évènements et plus. Actuellement, une belle exposition y est installée depuis le 5 juillet de cette année, consacrée à Marvel et intitulée précisément Super-héros & Cie. L'art des comics Marvel.

Quatre mois après son ouverture, je m’y suis donc rendu. La cité de la BD est un lieu très sympa, avec une cour devant rassemblant skates et trottinettes les jours de beau temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un peu un passage obligé lorsqu’on visite Angoulême. En plus de son musée, il y a un cinéma, une grande bibliothèque de BD et une librairie proposant un large choix de BD.

Le musée, qui est le lieu qui nous intéresse, propose plusieurs expositions, de chaque côté de la Charente. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir les autres, même si on ne vient que pour Marvel, elles valent le coup d’œil. Concernant l’expo Marvel, elle est chapeautée par Jean-Philippe Martin qui travaille pour le Centre national de la bande dessinée et de l’image. Il a fait appel à Xavier Fournier, expert en comics, pour en être le co-commissaire. Je n’avais donc pas trop de crainte pour le contenu.

L’exposition commence par le début chronologique. L’âge d’or nous est expliqué, bien que ce soit l’ancêtre de Marvel, Timely, qui est concerné. L’idée est cependant bonne pour nous expliquer les origines de Marvel. L’exposition aurait pu être très superficielle, en allant droit au but et en nous montrant les Avengers et Spider-Man . Bien heureusement, ce n’est pas le cas. La première salle prend le temps d’expliquer que, notamment, les comics, ce n’est pas que des super-héros, c’est aussi des monstres, du fantastique et de la science-fiction.

Surtout, elle nous rappelle que les premiers héros Marvel sont les Quatre Fantastiques, et nous présente tout l’aspect cosmique des débuts de l’éditeur. Par ce travail, il y a la volonté de montrer en quoi Marvel a vraiment chamboulé le paysage des comics en s’orientant vers l’humanité de ces gens à pouvoirs, mais pas seulement. Le travail éditorial et notamment la fameuse méthode de création de Marvel nous est expliquée.

Si vous connaissez bien les comics et leur histoire, pour être franc, vous n’apprendrez pas grand-chose, mais il y a plusieurs rappels qui seront tout de même bienvenus. L’avantage de l’exposition est d’arriver à s’adresser finalement à tout le monde. Les néophytes comprendront que les comics, ce n’est pas juste des gens à pouvoirs qui se tapent dessus. Les plus jeunes s’amuseront à faire les différents quiz qui parcourent la visite. D’ailleurs, les questions ne sont pas toutes si évidentes !

La suite de l’exposition s’attaque forcément au gros morceau : les Avengers. Les principaux personnages nous sont présentés, sous le regard d’un Hulk grandeur nature. S’en suivent les héros urbains, puis les X-Men. A chaque fois, les héros sont présentés, ainsi que certains vilains, mais aussi les thématiques. Les décors sont assez sobres, mais plutôt bien trouvés, avec une mention spéciale concernant le coin « héros urbains » qui nous offre un bout de New York.

Chose étonnante, Spider-Man est sous-représenté dans l’exposition, comparativement aux FF, Avengers et X-Men. Il est probablement le personnage de comics le plus connu de Marvel, et ce fait renforce l’idée d’une exposition qui cherche à aller au-delà de ce à quoi s’attend le visiteur. Bien sûr, les Avengers sont le passage obligé depuis les films Marvel, mais l’exposition est vraiment ciblée comics, et ne mentionne pas les films. Du coup, c’est très intéressant pour un amateur du MCU de découvrir l’univers original des personnages qu’il adore. Mais même s’il n’y a pas eu de grande révélation pour ma part, j’ai tout de même trouvé l’exposition excellente pour une partie que je n’ai pas encore mentionnée.

Cette exposition affiche une collection de planches vraiment passionnante à parcourir. En effet, elle propose 170 planches originales, et probablement (je n’ai pas compté) le même nombre en fac-similé. J’ai été surpris par la qualité des fac-similés d’ailleurs, où on peut voir les coups de crayons et de blanco sous l’encrage par exemple. En tout 90 artistes ont au moins un de leurs dessins exposé. Et les périodes sont multiples, nous avons des planches originales de Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita Sr et Jr, John Byrne ou Carlos Pacheco par exemple, mais aussi d’artistes plus récents comme Mahmud Asrar ou Olivier Coipel. Et même si ce n’est pas forcément les planches les plus célèbres, on s’en prend véritablement plein les yeux. Quel plaisir de voir en vrai des coups de crayons de légendes du comics !

Peut-être que le néophyte, celui qui ne connaît que vaguement les films, découvrira tout un monde et une profondeur inattendue, mais le fan de comics, celui qui peut citer les auteurs et le contenu du cultissime Uncanny X-Men #136 par exemple, lui trouvera aussi son compte. Il pourra contempler les planches originales de Byrne, et de tous les autres qui ont façonné leurs comics préférés. Bref, une visite que je recommande si vous avez l’occasion de passer dans le coin ! Vous avez jusqu’au 4 mai 2025, elle sera donc présente lors du festival BD d’Angoulême.

