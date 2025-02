Lancement du Top/Flop 2024 !

C'est le moment ! Comme tous les ans, il est temps de voter pour les lectures qui vous ont le plus marqué l'année dernière. Bien sûr, les lectures qui vous ont le plus marqué dans un sens... ou dans l'autre !

Pour participer, c'est facile. Déjà, il faut être inscrit sur MDCU, ensuite il vous suffit de vous rendre sur la page calendrier ou sur la fiche d'un comics et de cliquer sur le petit bouton "Ajouter à votre liste". Il suffit donc de cliquer sur les titres qui vous ont marqués (en bien ou en mal) pendant l'année et c'est tout !

Vos pouvez choisir 5 titres pour les tops et 5 pour les flops.





Un message vous signalera si vous en sélectionnez un sixième et ce dernier clic ne sera pas pris en compte.



Et si vous changez d'avis, rien de plus simple. Il suffit de revenir sur cette page, ou dans votre profil perso (via la barre en haut à droite) et de décocher votre choix pour pouvoir en sélectionner un autre.



Un classement sera fait en fonction de vos votes, ces pages sont donc dynamiques et il n'est donc pas impossible que le classement bouge avec le temps. Plus vous serez nombreux à voter, et plus il sera représentatif.

Pour info, voici le classement de l'année dernière :

Top 2023 :

Flop 2023 :

A vos votes !