[Review VF] Hellboy & BPRD tome 9 - 1957

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 9 de Hellboy et BPRD, écrit par Mike Mignola et Chris Roberson, et dessiné par Shawn Martinbrough, Alison Sampson, Mike Norton, Laurence Campbell, Stephen Green et Ben Stenbeck. Il est sorti le 29 janvier au prix de 16,50€.

Hellboy continue à sillonner le monde à la fin des années 50 dans le cadre de missions visant à retrouver des ouvrages démoniaques, à observer de mystérieuses créatures et à affronter des esprits prêts à envahir notre monde.

Cette série propose des récits complets, qui nous entrainent à la rencontre des membres humains du B.P.R.D. Ces derniers enseignent à Hellboy que même lui peut parfois avoir besoin de renfort ! Mike Mignola et Chris Roberson, s'associent à la crème des dessinateurs parmi lesquels : Laurence Campbell (B.P.R.D.), Shawn Martinbrough (Le Maitre voleur), Mike Norton (Revival) ou encore Ben Stenbeck (Poussière d'os, Lord Baltimore).

Ce nouveau tome de Hellboy & BPRD continue de nous raconter des histoires courtes, et se focalise cette fois sur l’année 1957. En gros, l’album contient 5 chapitres, et chacun de ces chapitres est une histoire complète. A cela est rajoutée une histoire encore plus courte et des bonus. Au scénario, si Mike Mignola veille toujours sur son univers, c’est Chris Roberson qui écrit.

La première histoire est titrée Liens familiaux, avec des dessins de Laurence Campbell. Il s’agit d’une histoire de démon horrifique, sur le thème de la famille. La conclusion est un peu facile, mais le dessin réaliste est plutôt bon. L’histoire suivante se nomme Des vies oubliées, et est dessinée par Stephen Green. Celle-ci est un peu spéciale, car très référencée, ce qui est assez rare dans l’univers Hellboy. C’est une histoire de fantôme, mais qui ne peut être comprise que si l’on connait un minimum Lobster Johnson. La lecture est agréable, mais la fin incompréhensible si les personnages vous sont inconnus.

La troisième histoire se nomme Comme la foudre, et part sur une enquête d’OVNI. Du coup, l’ambiance est très X-files, jusqu’à ce que ça parte sur autre chose. Le dessin de Shawn Martinbrough est sympa, et le récit permet de travailler un personnage du BPRD. Le récit suivant s’intitule Forme Assassine, et est une histoire de tigre-garou. Les dessins d’Alison Sampson sont malheureusement assez rigides, et moins bons que ceux des autres histoires.

Le cinquième chapitre s’appelle Le caveau, et est dessiné par Mike Norton. L’enquête porte sur une scierie hantée. Il s’agit d’une bonne petite histoire, avec un dessin très correct, et qui fait référence à la Confrérie heliopique de Râ, que les lecteurs de Witchfinder connaissent bien. Enfin, l’histoire bonus se nomme Bonne année, Ava Galluci, est dessinée par Ben Stenbeck, et raconte une invocation. Très courte, elle arrive tout de même à être assez horrible. L’album se termine sur un artbook qui permet de mettre en valeur le travail des différents dessinateurs.

Cette anthologie est finalement très efficace, comme souvent dans cet univers. La variété des situations, mais aussi des dessins est appréciable, même si toutes les histoires ne se valent pas. La contrepartie est qu’il n’y a rien non plus de vraiment marquant. Rien n’est mauvais, mais peut-être que l’album s’adresse plus aux complétistes de Mignola. Ou du moins, à ceux qui ne se lassent pas de ces petits contes horrifiques. Je fais partie de ceux-là, et c’est toujours un plaisir de se plonger dans du Hellboy.