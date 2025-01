Your friendly neighborhood Spider-Man reconduit pour une saison 2 et 3

Vous avez bien lu. Your friendly neighborhood Spider-Man n'a pas encore été diffusée mais la série animée a d'ores et déjà été reconduite pour une saison 2... et une saison 3 ! C'est lors d'un entretien avec The movie podcast que le boss de Marvel Television, Brad Winderbaum, a annoncé la chose.

Une saison 2 qui a déjà bien avancé d'ailleurs puisqu'il a également précisé qu'il avait déjà lu tous les scripts de la saison 2 et que la moitié du travail avait été fait au niveau des animatiques.

De votre côté, allez-vous vous laisser tenter ?