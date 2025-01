[Sorties Comics] Vendredi 24 Janvier

Urban Comics

Doomsday, une créature maléfique dévaste les États-Unis de long en large. Même la Ligue de Justice succombe face à une telle sauvagerie. Seul Superman reste debout face au monstre. Debout... pour son dernier combat.

Contenu vo : ACTION COMICS #683-684 SUPERMAN: THE MAN OF STEEL #17-19 SUPERMAN #73-75 JUSTICE LEAGUE AMERICA #69 ADVENTURES OF SUPERMAN #496-497 et #500 NEWSTIME: THE LIFE AND DEATH OF SUPERMAN #1 LEGACY OF SUPERMAN #1

Prix : 8.9€