Nouvelle série régulière Star Wars en mai 2025

L’avenir de Star Wars en comics continue à se dévoiler petit à petit, après l’annonce d’une série Star Wars: Jedi Knights et Star Wars: Legacy of Vader, c’est au tour d’une nouvelle série régulière Star Wars d’arriver en mai 2025.

On retrouve à l’écriture Alex Segura, déjà au scénario de la maxi-série The Battle of Jakku, dont cette nouvelle série régulière est une continuation directe, et aux dessins, un habitué de l’univers avec Phil Noto (Poe Dameron, Chewbacca).

Cette nouvelle série Star Wars va se dérouler dans une période largement peu explorée dans le nouveau canon, les débuts de la nouvelle république se déroulant après le film Star Wars : Le Retour du Jedi et la bataille de Jakku (Bataille décisive marquant la fin de la guerre civile galactique). On va continuer à suivre les aventures des héros de la trilogie originale, où chaque héros va être confronté à diverses missions. Luke Skywalker doit défendre la nouvelle république d’un gang sanglant de mercenaire. Han Solo enquête sur un mystère mortel du monde de la pègre, et retrouve un allié surprenant (sûrement Valance si on se fie à la couverture variante). Quant à Leia Organa, elle doit faire face à une nouvelle alliance opposée aux objectifs de la Nouvelle République !

Le premier numéro sortira le 7 mai 2025 dans vos kiosques favoris.